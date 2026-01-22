“En este país se ha vuelto costumbre insultar a James Rodríguez”: El Pulso del Fútbol

En este nuevo episodio de El Pulso de Fútbol, los panelistas César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la importancia que ha tenido James Rodríguez en la historia del fútbol colombiano.

“Hay jugadores que tienen un talento superior a los demás. En ese sentido, creo que James hace parte de ese grupo y creo que lo va a llamar Lorenzo así no juegue, pero ojalá retome porque necesita competir”, empezó diciendo César Augusto respecto al ‘10′, que por cierto todavía no decide cuál es su nuevo equipo.

A lo que Steven complementó: “Hasta que James Rodríguez no se retire no vamos a comprobar la calidad de jugar que tenemos en él, porque tiene mucha clase. Al final, es influyente y resolutivo”.

César, para revalidar la afirmación, lanzó el dato de que Rodríguez Rubio “tiene 17 participaciones en 40 goles de Colombia entre Eliminatorias y Copa América”.

Ahora bien, desafortunadamente, ambos panelistas coincidieron en que muchos hinchas no respetan la trayectoria y el legado de James a nivel nacional.

“Este clip lo vamos a sacar para redes sociales y estoy seguro de que mucha gente va a decir: ‘Lambones’, ‘Cuánta plata les paga James, ‘A quién le ha ganado’, ‘Es un muerto’, ‘Es un exjugador’, todas esas expresiones horribles llenas de veneno. ¿Insultar? Que me insulten a mí, vaya y venga; pero que insulten a James Rodríguez, que le ha dado tanto a la Selección“, sentenció Steven Arce.

Y César Augusto Londoño fue aún más tajante: “En este país se ha vuelto costumbre insultar (a James)”.

