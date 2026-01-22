El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Selección Colombia

“En este país se ha vuelto costumbre insultar a James Rodríguez”: El Pulso del Fútbol

César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la importancia que ha tenido el ‘10′ en el fútbol colombiano.

“En este país se ha vuelto costumbre insultar a James Rodríguez”: El Pulso del Fútbol

“En este país se ha vuelto costumbre insultar a James Rodríguez”: El Pulso del Fútbol

En este nuevo episodio de El Pulso de Fútbol, los panelistas César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la importancia que ha tenido James Rodríguez en la historia del fútbol colombiano.

“Hay jugadores que tienen un talento superior a los demás. En ese sentido, creo que James hace parte de ese grupo y creo que lo va a llamar Lorenzo así no juegue, pero ojalá retome porque necesita competir”, empezó diciendo César Augusto respecto al ‘10′, que por cierto todavía no decide cuál es su nuevo equipo.

A lo que Steven complementó: “Hasta que James Rodríguez no se retire no vamos a comprobar la calidad de jugar que tenemos en él, porque tiene mucha clase. Al final, es influyente y resolutivo”.

Le puede interesar: James Rodríguez no tendría acercamientos de ningún club de la MLS: cruda revelación sobre su futuro

César, para revalidar la afirmación, lanzó el dato de que Rodríguez Rubio “tiene 17 participaciones en 40 goles de Colombia entre Eliminatorias y Copa América”.

Ahora bien, desafortunadamente, ambos panelistas coincidieron en que muchos hinchas no respetan la trayectoria y el legado de James a nivel nacional.

“Este clip lo vamos a sacar para redes sociales y estoy seguro de que mucha gente va a decir: ‘Lambones’, ‘Cuánta plata les paga James, ‘A quién le ha ganado’, ‘Es un muerto’, ‘Es un exjugador’, todas esas expresiones horribles llenas de veneno. ¿Insultar? Que me insulten a mí, vaya y venga; pero que insulten a James Rodríguez, que le ha dado tanto a la Selección“, sentenció Steven Arce.

Y César Augusto Londoño fue aún más tajante: “En este país se ha vuelto costumbre insultar (a James)”.

Lea también acá: Colombiano Camilo Durán marca un doblete y le da un triunfo clave al Qarabag en Champions

Vea acá el fragmento del programa en El Pulso del Fútbol

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad