Investigan supuestos panfletos amenazantes contra actividades políticas en Baranoa, Atlántico

La Policía del Atlántico confirmó que adelanta investigaciones tras la circulación en redes sociales de un panfleto atribuido, de manera extraoficial, al grupo delincuencial ‘Los Costeños’, en el que se advierten amenazas contra quienes realicen actividad política en el municipio de Baranoa.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Aunque el documento ha generado preocupación entre sectores de la comunidad, las autoridades han señalado que aún no se ha confirmado la veracidad del panfleto ni la existencia de amenazas directas hacia candidatos, líderes políticos o periodistas.

El Departamento de Policía del Atlántico indicó que se encuentran en proceso de verificación y que reforzaron los protocolos de inteligencia, prevención y patrullaje en el territorio.

El coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico, dijo que “no está con manuscrito, no está con identificación o con amenaza directa hacia alguna persona, es de una manera subjetiva, de una manera general, y pues, de acuerdo al análisis que hemos hecho de inteligencia y de las características que tiene el documento, pues consideramos que no corresponde a algo oficial. Entonces consideramos que podría tratarse de alguna actividad para tratar de amedrentar, para tratar de generar esta esta zozobra, pero que no corresponde a algo original de este grupo”, dijo el coronel.