Incendios estructurales en Neiva encienden alertas, 17 casos en lo corrido de 2026

Incendios estructurales en viviendas y locales mantienen en alerta a los organismos de socorro en Neiva.

La repetición de incendios estructurales en Neiva mantiene en alerta a las autoridades locales. En entrevista con Caracol Radio Neiva, la jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo, Nancy Trujillo Monje, confirmó que en lo corrido del año 2026 ya se han registrado 17 emergencias de este tipo, una cifra que resulta preocupante para la ciudad.

De acuerdo con el balance oficial, durante el mes de enero se presentaron 15 incendios estructurales, mientras que en febrero ya van dos casos adicionales, lo que evidencia una recurrencia que obliga a reforzar las acciones de prevención y control.

Un incendio estructural es aquel que se origina y se propaga dentro de edificaciones como viviendas, locales comerciales, bodegas o instituciones, afectando directamente la infraestructura y poniendo en riesgo la vida de las personas. Este tipo de emergencias suele generar pérdidas materiales significativas y, en algunos casos, víctimas.

Según explicó la jefe de la dependencia, las causas más frecuentes están relacionadas con fallas en instalaciones eléctricas, sobrecarga de tomas, uso inadecuado de velas o elementos inflamables, así como descuidos en cocinas y electrodomésticos, factores que se agravan con las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo se reiteró el llamado a la ciudadanía para revisar las redes eléctricas, evitar conexiones improvisadas y no dejar elementos de combustión encendidos sin supervisión, con el fin de reducir la ocurrencia de este tipo de emergencias.