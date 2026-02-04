Golpe al narcotráfico en Norte de Santander afecta finanzas de ‘Los Pachencas’

Norte de Santander.

Un contundente golpe contra las economías ilícitas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o también conocidos como ‘Los Pachencas’ fue propinado en zona rural del municipio de Cáchira, Norte de Santander, donde tropas del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Policía Nacional de Santander, lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las autoridades, la infraestructura ilegal estaba ubicada en límites entre los departamentos de Norte de Santander y Santander y tendría la capacidad de producir cerca de 400 kilogramos de estupefacientes mensuales, con un valor superior a los dos mil millones de pesos, recursos que alimentaban las finanzas ilícitas de esta estructura criminal.

Durante el operativo fueron hallados 25 kilogramos de cocaína listos para su distribución, más de 900 galones de insumos líquidos y cerca de 500 kilogramos de insumos sólidos.

Asimismo, se incautaron y destruyeron elementos clave para la producción de narcóticos, entre ellos dos marcianos de 150 galones, un transformador de energía, tres prensas hidráulicas, cinco hornos microondas y varias canecas de almacenamiento.

Con esta acción se logra afectar de manera significativa el aparato financiero del grupo armado, reduciendo su capacidad operativa y sus intenciones de expansión territorial en esta zona del nororiente colombiano.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones sostenidas para contrarrestar las actividades del narcotráfico y fortalecer la seguridad en Norte de Santander, especialmente en municipios de alta complejidad como Cáchira.