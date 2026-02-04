Gobernador de La Guajira pide intervención urgente de la UNGRD tras colapso del puente de Mendihuaca

El colapso del puente de Mendihuaca mantiene incomunicados a los departamentos de La Guajira y Magdalena, generando graves afectaciones en la movilidad, la economía, el comercio y el turismo de esta zona estratégica del Caribe colombiano.

Ante la emergencia, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, junto a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, solicitaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres una intervención inmediata que permita restablecer la conectividad y reducir los riesgos para la población.

Las autoridades departamentales advirtieron sobre el riesgo inminente que representa el uso continuo de la estructura, pese a su avanzado deterioro, y pidieron la implementación de medidas de control mientras se define una solución definitiva.

Solicitan instalación de un puente militar

Como alternativa de corto plazo, los mandatarios solicitaron la instalación de un puente militar, el cual podría ser habilitado por el Ejército Nacional una vez la UNGRD autorice la intervención, además de una evaluación técnica urgente del estado del puente colapsado.

Durante un recorrido por la zona afectada, los gobernadores escucharon a la comunidad, cuyos ingresos se han visto seriamente impactados por la interrupción del paso, fundamental para el traslado de pacientes a citas médicas, trabajadores, así como para el transporte de víveres y medicamentos.

“La prioridad es proteger vidas y restablecer la conectividad. Necesitamos una respuesta inmediata del Gobierno nacional para habilitar el puente militar y evitar mayores afectaciones a la región”, afirmó el gobernador Jairo Aguilar Deluque.

Las gobernaciones reiteraron que una respuesta oportuna es clave para salvaguardar a las comunidades, reactivar la movilidad regional y mitigar el impacto económico que deja esta emergencia en ambos departamentos.