Estudiantes del colegio Rural del Sur de Tunja serán reubicados por obras de remodelación

Las obras de remodelación de la Institución Educativa Rural del Sur de Tunja, culminarán en las próximas semanas

Tunja

La semana anterior se dio inicio al calendario escolar en la capital boyacense, pero los estudiantes de la Institución Educativa Rural del Sur de las sedes Runta Arriba y Chorro Blanco Bajo no pudieron comenzar sus actividades debido a unas obras de remodelación que se están adelantando en el colegio.

Ante esta contingencia la Secretaría de Educación Territorial de Tunja decidió tomar cartas en el asunto y a partir de la fecha estos cerca de 300 estudiantes serán reubicados mientras culminan con los trabajos en estas dos sedes.

“Nosotros como entidad territorial siendo responsables y atendiendo la emergencia que se presenta en ocasión de la ejecución de las obras de remodelación de estas dos sedes, tomamos decisiones en conjunto con la institución educativa de reubicar a los estudiantes mientras culminan los trabajos, esto con el fin de favorecer el proceso educativo, el proceso de alimentación escolar y que no sigan interrumpiendo la prestación del servicio”, indicó Daniel Moreno Álvarez, secretario de Educación de Tunja.

Los colegios a donde serán reubicados los estudiantes de estas dos sedes serán el Francisco de Paula Santander y Barón Gallero.

“La sede Runta Arriba que estaba funcionando normalmente en horas de la mañana va a trabajar de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m., a 12:30 en contra jornada en la sede Francisco de Paula Santander, que todo el mundo conoce como Runta Abajo y se les va a garantizar el transporte escolar. Por su parte, a los niños que se encuentran en la sede Chorro Blanco Bajo se van a trasladar a la sede Barón Gallero en el horario de 7:00 a.m., a 12:30 m.”, agregó Moreno Álvarez.

El funcionario indicó además que a los estudiantes se les garantizará el servicio de alimentación escolar.

“A los estudiantes de Runta Arriba se les va a dar doble complemento alimentario correspondiente al Programa de Alimentación Escolar PAE, mientras que a los alumnos de Chorro Blanco Bajo se les va a garantizar igualmente el servicio de alimentación escolar con ración preparada en sitio más otro refrigerio que va a ser ración industrializada, es decir, se les van a garantizar dos complementos”, dijo.

De acuerdo con el secretario, a más tardar en dos semanas estarán culminando las obras de remodelación de las dos sedes de esta institución educativa.