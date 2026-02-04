División entre taxistas reaviva debate por transporte ilegal en Tunja

La problemática del «transporte ilegal» volvió a tensionar el gremio de taxistas en Tunja, luego de que un grupo inconforme anunciara la posibilidad de un paro. La situación evidenció divisiones internas dentro del sector, que reclama mayor participación en las decisiones relacionadas con la movilidad de la ciudad.

El secretario de Movilidad de Tunja, Juan Carlos García, explicó que la situación se desactivó tras una reunión sostenida con los taxistas. «..Este grupo solicitó ser escuchado y se les abrió espacio a tres representantes para que participen en las mesas de trabajo que tenemos de manera periódica...», indicó el funcionario.

Según García, la inconformidad surgió porque algunos taxistas sentían que no estaban representados por quienes integran actualmente las mesas de diálogo. Ante la posibilidad de un paro, la Secretaría decidió abrir el espacio institucional para evitar afectaciones a la ciudadanía.

El secretario aseguró que, tras el encuentro, la idea de un paro «...no procede de ninguna manera...», reiterando que las puertas de la administración municipal permanecen abiertas para el gremio, en medio de un debate que sigue latente por el control del transporte informal en la ciudad.