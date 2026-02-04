Diego Hau retoma la dirección de la UAESP luego de que la Procuraduría levantara su suspensión

La Procuraduría General de la Nación levantó la suspensión provisional que pesaba sobre Diego Fernando Hau Caicedo, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Cali.

La medida fue adoptada dentro del proceso disciplinario relacionado con la licitación del sistema de telegestión para el alumbrado público de la ciudad.

La suspensión había sido impuesta inicialmente por la Personería de Cali, como medida cautelar dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el proceso contractual, entre ellas modificaciones reiteradas a los cronogramas mediante varias adendas y posibles fallas en principios de planeación, transparencia y publicidad.

La Procuraduría concluyó que no se evidenciaron riesgos fiscales ni afectación a los recursos públicos, determinación que le permite retomar sus funciones.