A piedra fue atacado joven activista del Centro Democrático en Cali

Rechazo ha causado en Cali la agresión que sufrió Juan David Ortega, un activista político del Centro Democrático, quien se encontraba participando de un encuentro con simpatizantes del partido en el centro de la ciudad, en el que también se encontraba el jefe de la colectividad Álvaro Urive Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia.

Al salir del edificio donde se desarrollaba la actividad, el joven y otras personas que lo acompañaban fueron atacados verbalmente por, presuntamente, seguidores del Pacto Histórico.

“Estábamos haciendo todo el proceso democrático de activismo político, cuando a las afueras del edificio Gran Comercio fuimos atacados por centenares de personas identificadas por afinidades del partido Pacto Histórico, empiezan a abuchearnos, a tratarnos de paramilitares, a exigirnos que abandonáramos el lugar”, contó el joven.

Sin embargo, fue Juan David quien primero recibió los golpes de dos mujeres que ya fueron identificadas, tras quedar grabadas en las cámaras de seguridad del sector.

“Me agreden dos mujeres, las cuales hoy ya tenemos identificados en cámaras de seguridad del lugar. Me agreden, me quitan las banderas del Centro Democrático con unos tubos de PVC que tenían las banderas, con eso me rayan la cara” Posteriormente es agredido con piedras “incitan a que me agarren a piedra y comienzan a tirarme piedras en la cabeza, en la cara y una de ellas lastimosamente me pega en la nariz”, relató Juan David Ortega.

El joven fue atendido en un centro asistencial debido a la herida que sufrió en su nariz, posteriormente fue remitido a un cirujano, para lo cual espera el resultado de radiografías y el dictamen médico.

Por otro lado, Ortega sostiene que luego de la identificación de los agresores hará la denuncia respectiva ante la Fiscalía, para que esta misma lo remita a Medicina Legal con los exámenes respectivos.

Finalmente, Juan Davíd Ortega expresa que lo ocurrido, es resultado de la polarización en temas políticos.

“siento que hoy en día se crucifica el pensar diferente y pienso que debe haber espacios. Cada persona de acuerdo con sus valores, a sus creencias y a sus ideologías, si se siente identificado con una orilla política eso no es razón para amedrentarlo, el suceso de ayer pudo haber terminado en una en un momento trágico”, aseguró ortega y añadió que, según su apreciación, el lugar no contaba con suficientes policías comparado con las personas que motivaron el ataque.

Alejandra Cifuentes, una de las líderes del Centro Democrático en Cali, se sumó al rechazo por la agresión indicando que este tipo de violencia es inaceptable y atenta contra la democracia y el derecho de expresión.

“El centro de Cali no puede seguir siendo el escenario de agresiones promovidas por la intolerancia y el matoneo ideológico. Quien ataca por pensar distinto no defiende las ideas, sino que las impone con miedo”, expresó Cifuentes, quien al mismo tiempo exigió garantía por parte de las autoridades.

De otro lado la senadora Marelen Castillo, quien publicó el video de agresión en las redes sociales, afirmó en su cuenta de X que la violencia política no es protesta, es intolerancia.

“Rechazamos estos hechos violentos y exigimos garantías para hacer política sin miedo. Colombia necesita seguridad, respeto y libertad para opinar. Pensar distinto No puede costar golpes”, puntualizó Castillo.