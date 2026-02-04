Defensoría admite dificultades en la región para su trabajo por culpa de actores armados

Cúcuta

La defensora nacional del pueblo Iris Marín en dialogo con 6AM W Radio que dirige Julio Sánchez Cristo reconoció las dificultades que tienen en las regiones en conflicto para su trabajo.

En Norte de Santander dijo la funcionaria que hay zonas de difícil acceso por la alta presencia de actores armados que condicionan la labor del ministerio público.

“Hay territorios donde los grupos son los que deciden el acceso y permiten que entremos por labores humanitarias, pero son ellos los que deciden. Entramos por acciones hacia la población civil, por entregas de secuestrados y por acciones propias de nuestra labor” dijo la defensora nacional.

Indicó además que situaciones similares se presentan en departamentos como Chocó, Caquetá, Arauca, Nariño, Cauca y Norte de Santander.

Así mismo expresó que le pidió al Gobierno Nacional evaluar el levantamiento de las órdenes de captura para los jefes de las disidencias de alias ‘Calarcá’ , al considerar que se están incumpliendo los acuerdos de la paz total.