Un policía herido tras ataque a la fuerza pública en Villa del Rosario

Los habitantes del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, volvieron a ser sorprendidos con un ataque armado contra la fuerza pública.

Sobre las 11:50 P.M. de este martes 3 de febrero, iniciaron los ataques con ráfagas de fusil. En un primer momento la acción violenta se presentó contra integrantes del GOES, muy cerca a la obra de construcción del Distrito de Policía en el barrio La Parada, a escasos metros de la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Posteriormente, el CAI Morichal volvió a ser atacado. Las ráfagas de fusil y algunas explosiones interrumpieron el descanso de los vecinos de la zona.

De la acción criminal un uniformado resultó herido y fue trasladado a un centro médico, donde recibe atención hospitalaria.

Durante los últimos meses, son al menos cinco ataques perpetrados contra este CAI, ubicado en uno de los barrios periféricos de Villa del Rosario.

Se presume que integrantes del ELN serían los responsables de esta acción armada perpetrada contra la fuerza pública en el municipio histórico.