Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy 4 de feb
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy miércoles 4 de febrero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.
ACUEDUCTO
Reparaciones en:
Barrio Jorge Isaac
Calle 27 con carrera 6a
Francisco Eladio Ramírez
Carrera 76a con 2a
Ciudad Jardín
Carrera 116 con 13
Barrio Puerto Isaac (Yumbo)
Calle 15 con 17
ENERGÍA
Cambio de postes en:
Barrio La Independencia
Calle 26e con carrera 41c
Carrera 41c con calle 26a
Suspensión temporal del servicio a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.
Instalación de cable ecológico en:
La Campiña
Calle 44 norte con avenida 6a
Barrio San Judas
Calle 23 con 40
Corregimiento El Saladito
Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.