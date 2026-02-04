Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy 4 de feb

Hoy miércoles 4 de febrero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Reparaciones en:

Barrio Jorge Isaac

Calle 27 con carrera 6a

Francisco Eladio Ramírez

Carrera 76a con 2a

Ciudad Jardín

Carrera 116 con 13

Barrio Puerto Isaac (Yumbo)

Calle 15 con 17

ENERGÍA

Cambio de postes en:

Barrio La Independencia

Calle 26e con carrera 41c

Carrera 41c con calle 26a

Suspensión temporal del servicio a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

Instalación de cable ecológico en:

La Campiña

Calle 44 norte con avenida 6a

Barrio San Judas

Calle 23 con 40

Corregimiento El Saladito

Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.