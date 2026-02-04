¿Cómo avanzan las obras del Parque Centenario de Ibagué?

Ibagué

Caracol Radio conoció que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, realizó un recorrido por las obras que se desarrollan en el Parque Centenario con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con este proyecto por parte de los contratistas.

Según Aranda, dentro de los avances que evidenció que se encuentra el desarrollo en la colocación de losetas en andenes de la calle 10 y la pronta culminación del urbanismo de la zona 3 para proceder con la instalación de los parques recreativos.

“En la Concha Acústica se está avanzando en la estructura metálica y próximamente su cubierta. Asimismo, se llevará a cabo el enchape en camerinos, unidades sanitarias y demás zonas”, afirmó la alcaldesa, Johana Aranda.

Por otro lado, señaló que se está trabajando en jornada nocturna en sectores como los interiores de la calle 10, altos del Centenario y Concha Acústica para permitir un mayor avance de las actividades que allí se desarrollan.

Finalmente, indicó que seguirá realizando estos recorridos de supervisión con el fin de garantizar la correcta ejecución de las obras y que los ibaguereños reciban este escenario en las condiciones que merecen.

Dato: en el proyecto se invierten más de $7 mil millones.