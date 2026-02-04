Cierre total en la vía Garzón–Neiva por deslizamientos en el sector Los Altares

La vía Garzón–Neiva permanece con cierre total en el sector Los Altares, entre los kilómetros 38 y 39 de la Ruta 45, debido a deslizamientos de tierra y caída de material rocoso ocasionados por las intensas lluvias que se registran en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, los derrumbes se presentan en varios puntos del corredor vial, donde piedras y material de gran tamaño cayeron sobre la capa asfáltica, generando afectaciones en la banca y un alto riesgo para los usuarios de la vía.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Huila informó que, debido a las condiciones climáticas adversas, no es posible iniciar labores de apertura en este momento, por lo que durante el día de hoy no habrá paso vehicular sobre este importante eje vial.

Entre tanto, personal de la Concesión Ruta al Sur adelanta trabajos de remoción de escombros, en espera de que mejoren las condiciones del clima para avanzar en la habilitación del corredor.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para no desplazarse hacia el sector, con el fin de evitar congestiones y situaciones de riesgo, y recomendaron como vía alterna la ruta Agrado – Garzón.

Se espera un nuevo reporte oficial haqcia el mediodía, en el que se informará si existen condiciones para el restablecimiento del tránsito.