Aumenta la atención de damnificados por las lluvias en varias regiones del país

Crudo balance de inundaciones en Córdoba: dos personas muertas y más 20 municipios en emergencia. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido.

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riego de Desastres (UNGRD) Carlos Carrillo, entregó un balance de las emergencias que actualmente se registran en el país, por causa de las lluvias en varios departamentos.

Según la entidad, se han registran 256 eventos que han dejado más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con más personas damnificadas son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.

“La UNGRD está desplegada en los departamentos más impactados con asistencia humanitaria, equipos técnicos y una respuesta operativa articulada con Ejército Nacional, Policía, Fuerza Área, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja. Hay pelotones de rescate, botes y aeronaves de reconocimiento activos en las zonas inundadas”, aseguró Carrillo.

La Oficina de Gestión de Riesgo del departamento de Córdoba señaló que la cifra de zonas afectadas por inundaciones se eleva a 22 de las 30 que tiene esta parte del territorio nacional.

Se trata de municipios como San Carlos, Montelíbano, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montería, San José de Uré (creciente súbita), La Aparatada, Valencia, Puerto Libertador, Canalete, San Antero, San Pelayo, Momil, ⁠Cereté, San Bernardo del Viento, Lorica, Tierralta, Ciénaga de Oro, San Antero, Purísima, ⁠Pueblo Nuevo (en alerta amarilla) y ⁠Cotorra.

De acuerdo con cifras preliminares, el censo de damnificados superaría las 15.000 familias y más de 80.000 estudiantes se encuentran sin clases por las inundaciones.

Carlos Carrillo afirmó, que en Tierralta Córdoba, uno de los municipios más afectados, junto a la alcaldía municipal, han instalado alojamientos temporales y realizan el censo pertinente para la entrega de kits humanitarios.

“En los últimos días hemos entregado 7.400 kits humanitarios de 13.000 ya asignados, y en los próximos días enviaremos kits adicionales. Activamos los grupos de búsqueda y rescate de PONALSAR y el BIADE 81, convocamos el Comité Nacional de Manejo de Desastres y mantenemos comunicación permanente con la central de Urrá”, destacó el director de la UNGRD.

Cifras

En Antioquia, asignamos un puente militar para restablecer la conectividad con Córdoba y se mantiene una operación de búsqueda y rescate en Necoclí con apoyo de la Fuerza Área.

Instalación de un puente para restablecer la conectividad vial entre Magdalena y La Guajira.

En Casanare fueron entregados 2.000 kits, y fueron activados 5.800 kits adicionales para Córdoba, Casanare y Putumayo.

Presencia de equipos técnicos en La Guajira, el Urabá Antioqueño, Magdalena, Córdoba, Cauca y Nariño.