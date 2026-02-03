Significativa baja, precio del café HOY 3 de febrero: así está la carga del pergamino seco

El café es uno de los productos que más se comercializan en Colombia, siendo el grano más reconocido a nivel mundial por su gran producción y sabor.

La Federación Nacional de Cafeteros es la entidad encargada de publicar el reporte diario del precio del grano en Bogotá y diferentes ciudades del país.

Puede leer: ¿Es bueno tomar café a diario? Cardiólogo aclaró sus efectos en la salud

Este informe ofrece a los cafeteros del país una garantía de compra con respecto al precio base calculado con la cotización de cierre de la bolsa de Nueva York, la tasa de cambio del día y el diferencial para el café colombiano.

Le puede interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 3 de febrero: cotización se acerca a los 3.600 pesos

Precio del café hoy, 3 de febrero del 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este martes 3 de febrero. El valor se ubicó en 2,293,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

El precio del grano más representativo de Colombia, continúa su tendencia a la baja, pues a pesar de que en semanas pasadas se evidenciaron grandes aumentos, las constantes disminuciones se siguen presentando.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

También le puede interesar: El café de las estrategias entre Iván Cepeda y Roy Barreras: ¿Nuevas alianzas?

Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, martes 3 de febrero

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA: Carga:2,293,500 // Kilo: 18,348 // ARROBA: 229,350

Carga:2,293,500 // Kilo: 18,348 // ARROBA: 229,350 BOGOTÁ: Carga: 2,292,250 // Kilo: 18,338 // ARROBA: 229,225

Carga: 2,292,250 // Kilo: 18,338 // ARROBA: 229,225 BUCARAMANGA: Carga: 2,291,875 // Kilo: 18,335 // ARROBA: 229,188

Carga: 2,291,875 // Kilo: 18,335 // ARROBA: 229,188 BUGA: Carga: 2,294,250 // Kilo: 18,354 // ARROBA: 229,425

Carga: 2,294,250 // Kilo: 18,354 // ARROBA: 229,425 CHINCHINÁ: Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338

Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338 CÚCUTA: Carga: 2,291,375 // Kilo: 18,331 // ARROBA: 229,138

Carga: 2,291,375 // Kilo: 18,331 // ARROBA: 229,138 IBAGUÉ: Carga: 2,292,625 // Kilo: 18,341 // ARROBA: 229,263

Carga: 2,292,625 // Kilo: 18,341 // ARROBA: 229,263 MANIZALES: Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338

Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338 MEDELLÍN: Carga: 2,292,625 // Kilo: 18,341 // ARROBA: 229,263

Carga: 2,292,625 // Kilo: 18,341 // ARROBA: 229,263 NEIVA: Carga: 2,291,750 // Kilo: 18,334 // ARROBA: 229,175

Carga: 2,291,750 // Kilo: 18,334 // ARROBA: 229,175 PAMPLONA: Carga: 2,291,500 // Kilo: 18,332 // ARROBA: 229,150

Carga: 2,291,500 // Kilo: 18,332 // ARROBA: 229,150 PASTO: Carga: 2,291,500 // Kilo: 18,332 // ARROBA: 229,150

Carga: 2,291,500 // Kilo: 18,332 // ARROBA: 229,150 PEREIRA: Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338

Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338 POPAYÁN: Carga: 2,293,625 // Kilo: 18,349 // ARROBA: 229,363

Carga: 2,293,625 // Kilo: 18,349 // ARROBA: 229,363 SANTA MARTA: Carga: 2,295,125 // Kilo: 18,361 // ARROBA: 229,513

Carga: 2,295,125 // Kilo: 18,361 // ARROBA: 229,513 VALLEDUPAR: Carga: 2,292,750 // Kilo: 18,342 // ARROBA: 229,275

Lea aquí: Gobierno advierte sanciones a estaciones que no bajen el precio de la gasolina

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: