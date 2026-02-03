Significativa baja, precio del café HOY 3 de febrero: así está la carga del pergamino seco
Conozca el precio del café hoy martes 3 de febrero tras el cierre de la Bolsa de Nueva York
El café es uno de los productos que más se comercializan en Colombia, siendo el grano más reconocido a nivel mundial por su gran producción y sabor.
La Federación Nacional de Cafeteros es la entidad encargada de publicar el reporte diario del precio del grano en Bogotá y diferentes ciudades del país.
Este informe ofrece a los cafeteros del país una garantía de compra con respecto al precio base calculado con la cotización de cierre de la bolsa de Nueva York, la tasa de cambio del día y el diferencial para el café colombiano.
Precio del café hoy, 3 de febrero del 2026
Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este martes 3 de febrero. El valor se ubicó en 2,293,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
El precio del grano más representativo de Colombia, continúa su tendencia a la baja, pues a pesar de que en semanas pasadas se evidenciaron grandes aumentos, las constantes disminuciones se siguen presentando.
En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.
Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, martes 3 de febrero
La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:
- ARMENIA: Carga:2,293,500 // Kilo: 18,348 // ARROBA: 229,350
- BOGOTÁ: Carga: 2,292,250 // Kilo: 18,338 // ARROBA: 229,225
- BUCARAMANGA: Carga: 2,291,875 // Kilo: 18,335 // ARROBA: 229,188
- BUGA: Carga: 2,294,250 // Kilo: 18,354 // ARROBA: 229,425
- CHINCHINÁ: Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338
- CÚCUTA: Carga: 2,291,375 // Kilo: 18,331 // ARROBA: 229,138
- IBAGUÉ: Carga: 2,292,625 // Kilo: 18,341 // ARROBA: 229,263
- MANIZALES: Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338
- MEDELLÍN: Carga: 2,292,625 // Kilo: 18,341 // ARROBA: 229,263
- NEIVA: Carga: 2,291,750 // Kilo: 18,334 // ARROBA: 229,175
- PAMPLONA: Carga: 2,291,500 // Kilo: 18,332 // ARROBA: 229,150
- PASTO: Carga: 2,291,500 // Kilo: 18,332 // ARROBA: 229,150
- PEREIRA: Carga: 2,293,375 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338
- POPAYÁN: Carga: 2,293,625 // Kilo: 18,349 // ARROBA: 229,363
- SANTA MARTA: Carga: 2,295,125 // Kilo: 18,361 // ARROBA: 229,513
- VALLEDUPAR: Carga: 2,292,750 // Kilo: 18,342 // ARROBA: 229,275
