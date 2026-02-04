Activistas se retractan por decir que Catherine Juvinao “se vendió al establecimiento”
Tres ciudadanos conciliaron con la congresista de la Alianza Verde, ante la Fiscalía General de la Nación
Los activistas Elizabeth Ortiz, Laura Julieth Martínez y Juan David Pedraza se retractaron públicamente de los señalamientos que hicieron en contra de la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, en medio del debate sobre la reforma a la salud.
A través de sus redes sociales, los ciudadanos aclararon que no tienen prueba alguna de que la congresista “se haya vendido al establecimiento”. Además, Ortiz y Martínez aseguraron que no tienen certeza de que la congresista haya recibido financiación por parte de las EPS.
La representante ratificó que estos señalamientos fueron “una equivocación” y que ella no tiene relaciones con las entidades prestadoras de salud.
“Hay que tener gallardía y estatura para acceder a una retractación. Yo también me me he equivocado y ciertamente en esta red no somos infalibles. Usar los mecanismos que ofrece el sistema de justicia para reparar, de manera pacífica y civilizada la violencia política y la difamación, es el primer paso de un continuo aprendizaje para todos”, dijo Juvinao.
También le agradeció a la Fiscalía General de la Nación por facilitar esta conciliación.
“Con seguridad seguiremos debatiendo con vehemencia y contundencia en medio de nuestras diferencias, pero ojalá cada vez más con argumentos y evidencias y no mediante la injuria y la mentira”, agregó.
Y concluyó asegurando que seguirá haciendo su trabajo con compromiso, rigor e integridad.
