Activistas se retractan por decir que Catherine Juvinao “se vendió al establecimiento”

Los activistas Elizabeth Ortiz, Laura Julieth Martínez y Juan David Pedraza se retractaron públicamente de los señalamientos que hicieron en contra de la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, en medio del debate sobre la reforma a la salud.

A través de sus redes sociales, los ciudadanos aclararon que no tienen prueba alguna de que la congresista “se haya vendido al establecimiento”. Además, Ortiz y Martínez aseguraron que no tienen certeza de que la congresista haya recibido financiación por parte de las EPS.

Lea también: Representante Catherine Juvinao confirmó que “a futuro” aspirará a la Alcaldía de Bogotá

La representante ratificó que estos señalamientos fueron “una equivocación” y que ella no tiene relaciones con las entidades prestadoras de salud.

“Hay que tener gallardía y estatura para acceder a una retractación. Yo también me me he equivocado y ciertamente en esta red no somos infalibles. Usar los mecanismos que ofrece el sistema de justicia para reparar, de manera pacífica y civilizada la violencia política y la difamación, es el primer paso de un continuo aprendizaje para todos”, dijo Juvinao.

#POLÍTICA | Elizabeth Ortiz (@ElizbethCristi7), Laura Julieth Martínez (@LaJulietaMM) y Juan David Pedraza (@juanda158392211) se retractaron de los señalamientos que hicieron en contra de la representante (@cathyjuvinao) y aclararon que no tienen pruebas de que la congresista “se… pic.twitter.com/hdpGGdSmjk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 3, 2026

También le agradeció a la Fiscalía General de la Nación por facilitar esta conciliación.

“Con seguridad seguiremos debatiendo con vehemencia y contundencia en medio de nuestras diferencias, pero ojalá cada vez más con argumentos y evidencias y no mediante la injuria y la mentira”, agregó.

Y concluyó asegurando que seguirá haciendo su trabajo con compromiso, rigor e integridad.

Le puede interesar: Defensoría convoca reunión clave con Nueva EPS mientras avanzan diálogos con Colsubsidio