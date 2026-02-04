A pesar de que campesinos parameros se levantaron de la mesa, Minambiente sigue abierto al diálogo

"El Ministerio no tiene conocimiento de una radicación formal sobre alguna recusación por parte de los actores interesados en el proceso", Natalia Ramírez Martínez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de ministerio de Ambiente

El ministerio de Ambiente se pronunció sobre la decisión de los negociadores de los campesinos parameros de levantarse de la mesa de diálogo que se adelantaba en el municipio de El Cocuy entre la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano y los ministerios de Ambiente y Agricultura se tuvo que levantar debido a que los delegados del Ministerio de Ambiente eran los mismos corredactores de la Resolución 1405 que delimitó el Páramo y fueron los que elaboraron el Proyecto de Ley 1930. Dichos delegados fueron recusados por la federación.

Natalia Ramírez Martínez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de ministerio de Ambiente se pronunció sobre esta decisión que afecta el cronograma fijado con los campesinos parameros de Boyacá que estuvieron en paro en agosto de 2025.

Dijo la funcionaria que el ministerio ha sido muy claro con la Federación de Parameros y ha expuesto que la resolución que ellos piden sea revocada, se encuentra en estos momentos en proceso de nulidad, por lo tanto, no es posible acceder a una revocatoria de la delimitación y al revisar una revocatoria, sería desproteger una zona estratégica y sensible como la reserva forestal de El Cocuy.

“En la segunda Resolución, el compromiso del paro fue revisar la revocatoria. Este ministerio ha sido muy claro con la Federación y ha expuesto que dicha resolución en estos momentos está inmersa en una actuación de nulidad, por lo tanto, no es posible acceder a una revocatoria de limitación y tampoco al revisar una revocatoria, sería sacar de la vía jurídica ese acto administrativo que por mandato de ley nos obliga a proteger y a iniciar un proceso de gestión y manejo del páramo”.

La funcionaria también habló de las recusaciones de varios de sus compañeros por parte de los campesinos.

“A la fecha, el Ministerio no tiene conocimiento de una radicación formal sobre alguna recusación por parte de los actores interesados en el proceso. Desde el Ministerio, sabemos la inconformidad presentada por la Federación por la participación de funcionarios como yo que hemos venido trabajando durante 20 años en la gestión y manejo de ecosistemas estratégicos para el país, y es importante señalar que estos instrumentos y esta gestión ha sido basada en información técnica y normativa que ha sido construida por entidades públicas, por institutos, por la academia, por diferentes actores y de la comunidad”.

Destacó que el diálogo que se adelanta con los campesinos de los municipios de ladera es un ejemplo para el país.

“Este proceso, inició desde septiembre de 2025, todo lo que hemos venido construyendo conjuntamente es un piloto y es un ejemplo para todo el país. Hemos trabajado con diferentes actores, hemos traído a las entidades territoriales, a los entes de control, y todo bajo el respeto, con premisas de diálogo y promoviendo la gobernanza y participación. Creemos y tenemos toda la confianza que vamos a construir, unas normas que reconozcan al campesinado como sujeto de derecho y de protección y que, además, sus actividades de agricultura campesina son parte de la conservación de estas áreas”.

Se espera que en los próximos días se puedan reactivar las conversaciones con los campesinos parameros del nororiente colombiano.