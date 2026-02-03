USO denuncia incumplimientos que afectan a comunidad estudiantil del Catatumbo

Catatumbo.

La Unión Sindical Obrera (USO), subdirectiva Tibú, denunció presuntos incumplimientos a la Convención Colectiva de Trabajo en materia educativa que estarían afectando a la comunidad estudiantil del Catatumbo, especialmente al Colegio Domingo Savio, en el municipio de Tibú.

A través de un comunicado público, la organización sindical manifestó su preocupación por una serie de situaciones que, según indicó, comprometen las condiciones de infraestructura, estabilidad laboral y calidad educativa en esta institución, cuya administración está a cargo de la Sociedad Salesiana mediante un convenio suscrito con Ecopetrol S.A., propietario de las instalaciones.

La USO señaló que, aunque existe un acuerdo para la administración del plantel, esto no exonera a Ecopetrol del cumplimiento de sus obligaciones convencionales.

“El convenio suscrito no limita la labor de vigilancia sindical ni exime del cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo”, indicó la organización.

Entre los principales puntos denunciados se encuentran el presunto incumplimiento de compromisos convencionales, la falta de ejecución del acta extra convencional de 2016 relacionada con refuerzo antisísmico y normas eléctricas, así como el deterioro progresivo de la infraestructura y la falta de mantenimiento adecuado de aulas, mobiliario y espacios escolares.

“El deterioro de la infraestructura no puede trasladarse a los padres de familia”, advirtió la USO en el documento, al tiempo que solicitó priorizar la vinculación de docentes y profesionales de la región para fortalecer el empleo local.

El sindicato también reclamó el reintegro de una trabajadora de la biblioteca que, según indicó, fue desvinculada pese a contar con más de 12 años de servicio, y pidió respeto y reconocimiento a la labor de la organización sindical y a la representación de los trabajadores.

Otro de los puntos señalados fue la necesidad de implementar acompañamiento institucional y mejores condiciones pedagógicas para superar los bajos resultados en las Pruebas Saber, así como garantizar el acceso prioritario a la educación para los estudiantes de la región del Catatumbo.

Finalmente, la USO aclaró que su intención no es afectar el derecho a la educación ni el desarrollo académico de los estudiantes, sino contribuir a una educación digna y con condiciones adecuadas.

“Buscamos estabilidad laboral, transparencia en la gestión y prioridad para la niñez y la juventud de Tibú”, señaló la subdirectiva.

La organización anunció que realizará una jornada pacífica de protesta y expresión sindical, con el fin de exigir diálogo, claridad y soluciones concretas que beneficien a toda la comunidad educativa del municipio.