Presidente Petro me llamó anoche y me pidió consejos para la reunión con Trump: excanciller Murillo

El excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Alberto Murillo, reveló detalles clave sobre los consejos diplomáticos que le entregó al presidente Gustavo Petro antes de la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington.

En entrevista con Caracol Radio, Murillo calificó el encuentro como “exitoso” y aseguró que superó las expectativas iniciales.

Consejos diplomáticos clave antes del encuentro Petro–Trump

Murillo confirmó que desde octubre venía siendo consultado por el presidente Petro sobre el manejo de la relación bilateral con Estados Unidos, y que en la noche previa a la reunión también le entregó recomendaciones puntuales.

Según explicó, su principal consejo fue apostarle al espacio de la diplomacia, al diálogo sincero y al respeto institucional, incluso en medio de profundas diferencias ideológicas.

“El solo hecho de que se hablaran con franqueza, acordaran una agenda y terminaran en buenos términos ya era un gran éxito”, afirmó Murillo, quien destacó que la reunión no fue improvisada y contó con una preparación técnica y política sólida por parte de ambos gobiernos.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

