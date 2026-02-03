Por receptación serán denunciados quienes volvieron a las calles a vender gasolina: Coomulpinort

Pimpineros en frontera retomaron actividades en las calles / Foto Archivo / Caracol Radio ( Foto archivo Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

El robo de manera continúa de combustible que esta saliendo del poliducto del Cesar y que esta terminando en las calles de Cúcuta y el área metropolitana motivó una cruda denuncia del gerente de la cooperativa Coomulpinort.

Mario Arévalo dijo en Caracol Radio que “vemos con gran preocupación como se ha aumentado de manera desproporcionada la venta de gasolina en la Ciudadela Juan Atalaya, Villa del Rosario, en La Parada generando efectos negativos para el gremio”.

El dirigente empresarial fue mucho más allá y denunció que algunos de los afiliados a esa cooperativa estarían presuntamente vinculados a esa actividad de informalidad en las calles.

Dijo además que “frente a estos hechos vamos a acudir a las autoridades judiciales porque se estarían tipificando el delito de receptación en este caso”.

Indicó que dentro de la investigación preliminar se ha podido establecer que al menos serían diez personas de esa cooperativa las que al parecer estarían comprometidas en esta situación irregular.