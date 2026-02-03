Lluvias mantienen a 32 municipios del Tolima en alerta y dejan tres corregimientos incomunicados

Tolima

La temporada invernal ha generado graves afectaciones en las zonas rurales del Tolima, donde 32 municipios permanecen en alerta naranja o roja por el alto riesgo de deslizamientos.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los municipios que se encuentran en alerta roja son Ataco, Carmen de Apicalá, Chaparral, Ibagué, Melgar, Prado, Purificación, Mariquita y Santa Isabel.

Asimismo, permanecen incomunicados tres de los cuatro principales centros poblados del sur del Tolima: Bilbao y Herrera, en el municipio de Rioblanco, y El Limón, en Chaparral. Este último es el más afectado debido a la pérdida de banca vial, especialmente en el tramo comprendido entre las veredas La Glorieta y La Germania.

“Estamos viviendo una situación muy compleja. Tenemos cerca del 50 % del corregimiento de El Limón con afectaciones en vías terciarias, 20 viviendas afectadas y cuatro veredas totalmente incomunicadas por crecientes súbitas. Estamos haciendo el reporte a la Gobernación para que nos apoye con materiales y kits de mercado, porque muchas familias quedaron sin nada”, señaló Jhonatan Perdomo, director de Gestión del Riesgo de Chaparral.

El funcionario agregó que una de las viviendas registró pérdida total y la familia que la habitaba estuvo a punto de quedar sepultada. La madre sufrió lesiones que obligaron a su traslado al Hospital San Juan Bautista, en la zona urbana de Chaparral, mientras que su hijo fue rescatado luego de quedar enterrado hasta la cintura.

Por su parte, la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquin, indicó que en las últimas horas se han registrado más de 20 emergencias y persiste alto riesgo por crecientes súbitas en municipios como Natagaima, Prado, Cunday, Villarrica, Saldaña, Rioblanco, Chaparral, Planadas y Ataco, entre otros.