Leopoldo Múnera renunció de manera oficial a la rectoría de la Universidad Nacional

El profesor Leopoldo Múnera presentó su renuncia oficial como rector de la Universidad Nacional de Colombia, luego de que el Consejo de Estado anulara su elección.

A través de una carta dirigida a la comunidad universitaria, Múnera recordó su trayectoria de más de 40 años como profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y explicó que su decisión busca evitar que el debate académico e institucional continúe personalizándose y afectando el buen nombre de la universidad.

“Reitero el agradecimiento a las y los integrantes de la comunidad universitaria que promovieron y apoyaron, con razón y sentido críticos, la propuesta de transformación de la institución y la vida académica elaborada de forma colectiva; en especial, a quienes participaron en Bien Común y en diferentes espacios y mesas de trabajo, como estudiantes, profesores, trabajadoras (es), egresados (as) y pensionadas (os), con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y la pertinencia de la Universidad Nacional de Colombia para el país", aseguró Múnera.

Múnera también anunció su renuncia como profesor de la Universidad Nacional, al señalar que iniciará un proceso de retiro voluntario tras una extensa vida académica vinculada a la institución.

En su carta, el ahora exrector defendió el proyecto de universidad pública que impulsó, basado en el acceso universal al conocimiento, la financiación estatal de la educación superior, el fortalecimiento del bienestar universitario y el respeto por la diversidad social y cultural.

Asimismo, hizo un balance de las reformas y programas promovidos durante su gestión, como el fortalecimiento de programas de admisión especial, la ampliación de trayectorias académicas y los procesos participativos para la reforma de la extensión y los posgrados.

Múnera también advirtió sobre los nuevos desafíos que enfrenta la universidad, como el impacto de la inteligencia artificial en la educación, la crisis climática y la transición energética, que, según señaló, exigen una reflexión pedagógica y académica profunda.

Múnera, agradeció a la comunidad universitaria y a los integrantes del Consejo Superior Universitario por el respaldo al proceso de transformación institucional, y aseguró que continuará aportando a la Universidad Nacional desde otros espacios.

“De igual manera, las funciones administrativas que ejercí como decano, vicerrector de la sede Bogotá y rector, así como la integración activa el movimiento universitario colombiano y la intervención en los debates sobre la vía nacional, relacionados con la educación superior el significado de lo público, la construcción de la Paz o los derechos humanos me permitieron enriquecer la vida académica mediante el análisis de sus dimensiones políticas, sociales o burocráticas, que con frecuencia son negadas, ocultadas o minimizadas”, afirmó el Munera.

Cabe recordar que La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la resolución del 06 de junio de 2024 por medio de la cuál se nombró a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027. Para llegar a esta determinación, la corporación estudio 8 demandas de nulidad.

Según el alto tribunal, el proceso de designación del rector había concluido el 21 de marzo de 2024, fecha en la que el Consejo Superior Universitario había elegido a José Ismael Peña Reyes.

Por lo tanto, según la corporación, cualquier actuación posterior no podía modificar ese acto definitivo, amparado por la presunción de legalidad.