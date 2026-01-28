Foro académico internacional con magistrados y exmagistrados se realizará en La Salle

Bogotá será sede del Foro Internacional de Razonamiento Probatorio, un evento académico en la Universidad de la Salle, de alcance internacional que se realizará el próximo 4 de febrero de 2026 en el Auditorio Cincuentenario. Se trata del primer encuentro de esta naturaleza que reúne en un mismo espacio a magistrados y exmagistrados de las altas cortes, académicos, fiscales, jueces, abogados, empresarios, líderes gremiales y legisladores de distintos sectores y partidos políticos.

Según la organización, el foro se plantea como un escenario para reflexionar sobre “la forma en que se toman, se motivan y se controlan las decisiones judiciales”, en un contexto marcado por la creciente incidencia de la inteligencia artificial, la automatización judicial y la presión mediática sobre los procesos judiciales. El encuentro busca abordar estos desafíos desde una perspectiva académica e institucional.

Entre las participantes se encuentra la exmagistrada Cecilia Margarita Durán Ujueta. Su intervención, según indica en la presentación del evento, estará relacionada con el análisis del derecho procesal, la motivación de las sentencias y la racionalidad de la prueba, elementos centrales del debate propuesto por el foro.

La agenda académica incorpora la participación del académico y abogado José Luis Moreno, quien actuará como moderador y ponente.

Temas como “la sentencia judicial como acto de racionalidad”, los errores en la valoración de la prueba penal, el control del razonamiento probatorio a través de los recursos, la perspectiva de género en la apreciación probatoria, los límites del poder disciplinario y el análisis de macrocasos en contextos de alta exposición mediática.

El foro también contará con la presencia de académicos internacionales como Jordi Nieva Fenoll y Núria Borràs Andrés, así como magistrados en ejercicio de distintas altas cortes.