Las autoridades descartan la veracidad de panfleto que circula en Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Durante este fin de semana empezó a circular un panfleto en el municipio de Villa del Rosario, ante el aumento de la inseguridad, en el que un grupo autodenominado ‘El Hampa’ se atribuye los más recientes hechos violentos y anuncia una mal llamada ‘limpieza social’.

Frente a esta situación, la Policía Metropolitana de Cúcuta adelantó una investigación preliminar, lo que le permitió determinar que el documento no tendría ninguna veracidad ni respaldo por parte de estructuras criminales que delinquen en la zona.

Así lo aseguro el coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Mecuc, quien explicó que se podría relacionar más con una inconformidad ciudadana.

“Son situaciones que se presentan y son manifestaciones de algún grupo de ciudadanos que se encuentran inconformes por el tema de seguridad. Estos panfletos no representan una amenaza real desde el punto de vista criminal”, señaló el oficial a Caracol Radio.

El coronel afirmó que el documento no tiene sustento criminal.

“Son panfletos que no tienen ninguna contundencia en el tema criminal y es un llamado a la ciudadanía a que no tomen justicia por sus propias manos”, afirmó.

Según el subcomandante este tipo de mensajes pueden generar mayor temor y zozobra en la comunidad, lo que aumentaría en gran medida la percepción de inseguridad en el municipio histórico.

“Van a incrementar más el tema del delito y la inseguridad. No van a sacar nada bueno con estas acciones o amenazas frente a la comunidad, porque hacer justicia por mano propia nunca va a ser bien vista”, sostuvo.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier accionar delictivo por los canales establecidos, incluso de manera anónima.

“Nos puede servir mucho que nos indiquen qué actores criminales o qué personas estarían detrás de hechos ilegales para poder actuar, proceder, judicializarlos con orden de captura y dejarlos a disposición de la Fiscalía”, concluyó el coronel Belalcázar.

En esta zona del área metropolitana de Cúcuta delinquen estructuras transnacionales como el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los AK-47’.