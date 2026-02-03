Hoy será el concierto de lanzamiento de la banda sinfónica nacional de Colombia en Tunja

Tunja

La secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, Sandra Mireya Becerra Quiroz, explicó que este logro es el resultado de varios meses de trabajo conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. “Queríamos que la Banda Sinfónica Nacional llegara a Boyacá para que aquí operara, ensayara y desarrollara todo su proceso logístico. Esto representa una oportunidad inmensa para fortalecer el movimiento bandístico del departamento y para que Boyacá tenga mayor proyección a nivel nacional e internacional”, afirmó la funcionaria.

La secretaria señaló además que la presencia de la Banda permitirá ampliar la oferta cultural para la ciudadanía, con conciertos mensuales en el Teatro Bicentenario de Tunja y presentaciones itinerantes en diferentes municipios del departamento. Asimismo, anunció que, mientras se consolida una sede definitiva, la agrupación adelanta sus actividades en espacios provisionales, con la proyección de que el Cinema Boyacá sea adecuado como su sede permanente, proceso que ya cuenta con estudios técnicos y gestión de recursos en curso.

#Video La Banda Sinfónica nacional, realizará una presentación mensual en #Tunja. pic.twitter.com/O7h0bRSnF9 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 2, 2026

Por su parte, el director artístico y titular de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, Christiam Camilo Malagón Tenza, destacó el impacto social y formativo que tendrá este proyecto para el territorio boyacense. “Este es un momento histórico para el departamento. Durante más de dos décadas no se contaba con una agrupación sinfónica profesional de este nivel en Boyacá. Hoy la Banda Sinfónica Nacional se convierte en un referente para músicos, artistas, niños y jóvenes que hacen parte de las escuelas de formación musical”, expresó.

Malagón Tenza indicó que la Banda desarrollará una programación diversa que incluye conciertos de sala, presentaciones al aire libre, conciertos didácticos y repertorios que abarcan música académica, popular y producciones para cine. “Queremos que el público interactúe con la música, que entienda lo que está escuchando y que viva la experiencia de una banda sinfónica de manera cercana y pedagógica”, agregó.

La programación oficial de la Banda Sinfónica Nacional iniciará con un concierto inaugural en Tunja y continuará con una agenda cultural permanente. Además de sus presentaciones en Boyacá, la agrupación realizará giras por diferentes regiones del país y participará en escenarios internacionales, llevando el nombre del departamento a los principales espacios culturales de Colombia y el mundo.