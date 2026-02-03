MinTrabajo tendrá que investigar posibles irregularidades laborales en bar Before Club en Bogotá

En las últimas horas, la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero fue notificada del fallo sobre la acción de tutela que interpuso para que el Ministerio de Trabajo informe sobre las visitas de Inspección, Vigilancia y Control realizada al club Before, lugar donde al parecer se cometen irregularidades laborales.

“Fui notificada del fallo sobre la acción de tutela que interpuse, desde el 2025, para que @MintrabajoCol informe finalmente sobre las visitas de Inspección, Vigilancia y Control realizadas al Before Club y sobre el cumplimiento de sus obligaciones como empleador, así como informar, entre otras, los resultados de las visitas de verificación del cumplimiento de las normas sobre jornadas de trabajo nocturno. Dado que el ministro @AntonioSanguino es tan presto a hacer estos seguimientos con otros establecimientos, espero que esta vez SÍ se sirva responder”, dijo Forero.

Puede leer: Fue sellado Before Club, el bar en Bogotá donde Jaime Esteban Moreno estuvo antes de ser asesinado

Este bar, en cierto porcentaje, pertenece a la congresista María del Mar Pizarro y fue el último lugar que visitó Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes antes de morir en medio de la celebración de la noche de Halloween en Bogotá el pasado 31 de octubre de 2025.

Le puede interesar: Este es el momento de la agresión a Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

¿Qué irregularidades ha presentado el bar en su funcionamiento?

El pasado 8 de noviembre, las autoridades en Bogotá adelantaron un operativo en la localidad de Chapinero, que, según conoció Caracol Radio en primicia, incluyó la inspección y vigilancia del bar Before Club, el lugar donde estuvo el joven Jaime Esteban Moreno antes de su asesinato.

Según fuentes consultadas por este medio, en el operativo se encontraron irregularidades sanitarias que llevaron al sellamiento del establecimiento nocturno.

Desde hace meses, Before Club había estado en la mira de las autoridades debido a las múltiples irregularidades que han encontrado allí, como el funcionamiento del lugar hasta horas que no están permitidas en la ley y exceso de ruido.