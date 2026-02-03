Futuro de la lucha antidrogas en el Catatumbo, interrogante para el encuentro Trump- Petro

Más de 43 mi hectáreas de coca tiene el Catatumbo / Foto Archivo( Foto MinDefensa Archivo )

Cúcuta

Mucha expectativa genera en la zona de frontera el encuentro que sostendrán los presidentes de estados Unidos Donald Trump y el de Colombia Gustavo Petro.

Uno de los temas de la agenda gira alrededor de la política antidrogas y el impacto que tiene la misma en regiones como Norte de Santander.

En esta zona del país, las autoridades departamentales han advertido la importancia del encuentro entre los dos mandatarios teniendo en cuenta que el gobierno estadounidense ha hecho reparos a la lucha contra el narcotráfico y especialmente al crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos especialmente en esta región que alcanza más de 43 mil hectáreas.

“Nosotros lo que esperamos es cooperación, que se pueda avanzar en el plan de sustitución de cultivos ilícitos y que se le de respuesta al campesinado de la región, que se ha quedado esperando respuestas a las promesas del actual gobierno” dijo una autoridad de la Gobernación de Norte de Santander.

Mientras tanto, lidere sociales aseguran que “ojala esto no seas más protocolo al que nos tienen acostumbrados y en realidad haya una atención ha esta problemática que ha acarreado tanta violencia en el Catatumbo”.