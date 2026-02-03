Estas son las alertas del Ideam en Boyacá por probabilidad de crecientes de ríos y quebradas

Según el Ideam continuarán las condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con lluvias moderadas a fuertes en Boyacá. / Caracol Radio

Boyacá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam ha lanzado varias alertas en el país por el aumento de las lluvias en varias regiones del país, especialmente en la Costa Caribe.

Boyacá es uno de los departamentos de la región Andina donde según el Ideam continuarán las condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con lluvias moderadas a fuertes.

Advierte el Ideam de probabilidad de crecientes súbitas en el río Chicamocha y sus aportantes, especialmente en las quebradas Bajira, Chiticuy, Guanare, La Aroma, La Leona, Nevado y Siberia; y en los ríos Minas, Salguera, Sotaquirá, Surba y Tuta. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Belén, Betéitiva, Busbanza, Chiscas, Corrales, Duitama, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tunja (Boyacá).

El Ideam también sugiere de crecientes súbitas en el río Suárez y sus afluentes, como son los ríos Cane, Moniquirá, Jupal, Ubaza, Fativa, Chuquque, Cedaba y las quebradas La Honda, Favitera, La Vitoca, La Guayacana, El Aserradero, La Negra y La Paramera. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Arcabuco, Chichinquirá, Chitaraque, Guachantivá, Moniquirá, Saboya, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá).

De igual manera piden a las autoridades, organismos de socorro y comunidades de Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur, Quípama estar atentos por crecientes súbitas en la cuenca del río Carare y sus tributarios río Minero y las quebradas Guayabito y La Quitaz.

En la cuenca media del río Magdalena se advierte la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Negro, Carare, Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco. Se recomienda especial atención en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).

Así mismo habrá crecientes súbitas en la cuenca del río Carare, especial atención a sus tributarios como el río Minero y las quebradas Guayabito y La Quitaz. Estar atentos en los municipios de Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur, Quípama (Boyacá).

Entre las provincias de Ricaurte y Occidente se advierten crecientes súbitas en el río Suárez y sus afluentes, como son los ríos Cane, Moniquirá, Jupal, Ubaza, Fativa, Chuquque, Cedaba y las quebradas La Honda, Favitera, La Vitoca, La Guayacana, El Aserradero, La Negra y La Paramera. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Arcabuco, Chiquinquirá, Chitaraque, Guachantivá, Moniquirá, Saboya, Saboyá, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá).