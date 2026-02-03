Cali

En Cali implementarán el plan ‘Olas Verdes’ para agilizar la movilidad

Más de 200 agentes de tránsito estarán en las vías de mayor congestión, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana.

Desde el 9 de febrero entrará en operación el plan “Olas Verdes” en zonas de alto tráfico de Cali.

Maira Alexandra Murillo Ibargüen

A partir del 9 de febrero, la Alcaldía de Cali pondrá en marcha el plan ‘Olas Verdes’ en las zonas de mayor flujo vehicular de la ciudad, con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad en horas pico.

La estrategia contará con más de 200 agentes de tránsito en terreno y el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, en un operativo que se aplicará de manera prioritaria en el sur de la ciudad.

Según las autoridades, el plan busca dar mayor fluidez al tráfico mediante la gestión del tránsito en los principales corredores viales, permitiendo una circulación más continua y ordenada de los vehículos.

Las ‘Olas Verdes’ se implementarán en dos franjas horarias: de 6:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., periodos en los que se concentra el mayor volumen de desplazamientos en Cali.

Durante estos horarios no se realizarán puestos de control, con el fin de evitar congestiones adicionales. La prioridad será facilitar la movilidad y permitir que los ciudadanos lleguen más rápido a sus destinos.

