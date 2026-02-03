El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 26 de febrero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el futuro de James Rodríguez de cara a la Copa del Mundo.

ARLINGTON, TX - October 11: Colombia midfielder James Rodriguez (#10) leaves the field with with the MVP trophy after the soccer match between Mexico and Colombia on October 11, 2025, at AT&T Stadium in Arlington TX. (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

ARLINGTON, TX - October 11: Colombia midfielder James Rodriguez (#10) leaves the field with with the MVP trophy after the soccer match between Mexico and Colombia on October 11, 2025, at AT&T Stadium in Arlington TX. (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de James Rodríguez, quién aún no tiene equipo en el año del mundial. Steven dijo: “Me daría enorme tristeza que James llegue a Platense, porque no es un equipo grande. A mí no me preocuparía que juegue en la MLS”. Sobre el tema César agregó: “Muchos mercados se han ido cerrando, se mencionó al América de México, pero yo no creo que un equipo de grande de México contrate a un jugador que viene de León y de hacer una discreta campaña”.

