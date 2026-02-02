Delcy Rodríguez se reunió con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Foto: Suministrada.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el lunes a la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, como parte del proceso de reanudación de las relaciones bilaterales, informó el ministro de Comunicación.

“Este encuentro en el Palacio de Miraflores se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica”, informó Miguel Pérez Pirela en su cuenta.

Noticia en desarrollo.