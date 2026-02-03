Diego Estrada presunto feminicida de Diana Carrero fue enviado a prisión domiciliaria en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Juzgado Quinto Penal con Función de Control de Garantías de Ibagué decidió sustituir la medida de aseguramiento en centro carcelario a detención domiciliaria a Diego Estrada, presunto responsable del feminicidio de la enfermera, Diana Milena Carrero, en hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2024 en la variante de la capital del Tolima.

Estrada deberá permanecer en su lugar de residencia con un dispositivo electrónico, presentarse periódicamente ante las autoridades, no podrá salir del papis y tendrá restricción para acercarse a los familiares de Diana Carrero.

“Como baldado de agua fría, uno no conoce mucho de los términos y el tema de los vencimientos de términos, uno cree que todo iba bien, pero llega esta decisión, desafortunada para nuestra familia”, dijo Wilfredo Carrero hermano de la víctima de feminicidio.

Carrero al igual manifestó que “El proceso va en etapa de juicio, se han presentado las pruebas y los testimonios de las compañeras de mi hermana, pero vamos en el punto en el que la Fiscalía sustenta las pruebas, faltan las de ellos y la controversia”.

La familia de Diana Carrero aseguró que la defensa de Estrada ya había solicitado hace unos meses una medida similar, pero en ese entonces el juez no le concedió el cambio de la medida de prisión en centro de reclusión.

El caso

La mujer de 44 años desapareció cerca a la glorieta de la Arboleda Campestre tras compartir con los compañeros de trabajo la despedida del año el 21 de diciembre de 2024, ese día Diego Estrada habría llegado al sitio donde festejaban para maltratar verbalmente a Diana Milena Carrero e incluso increpó a algunas de sus amigas que trataron de defenderla.

Según la versión Estrada, novio de la mujer asesinada, ese día mientras se movilizaban en una motocicleta de su propiedad, tuvieron una discusión y al intentar bajarse Carrero se cayó, generando un daño en el vehículo, pero que mientras él reparaba la moto, ella desapareció en medio de la oscuridad de la noche.

Dato: según la Fiscalía, Diana Carrero falleció producto de un golpe contundente en la cabeza, el cuerpo fue encontrado el 26 de diciembre en un canal ubicado en la variante de Ibagué.

Finalmente, Wilfredo Carrero, aseguró que el mayor temor en este momento no es solo que quede en libertad , Diego Estrada, sino que ahora aproveche esta situación para huir del país.