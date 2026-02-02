La alcaldía de Cúcuta demarcó las ciclorrutas del centro de la ciudad

Cúcuta

Los cucuteños amanecieron este lunes 2 de febrero con la demarcación y señalización vial en puntos estratégicos de la ciudad. Un trabajo adelantado por parte de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de “fortalecer la seguridad vial, optimizar la movilidad y brindar mayor claridad a todos los actores viales”.

Según lo explicó la administración municipal, “en una primera fase, las intervenciones se ejecutan en sectores priorizados con base en los estudios y análisis técnicos del Observatorio de Movilidad de la secretaría, los cuales permiten identificar zonas con mayores necesidades de intervención en términos de seguridad vial”.

Estos puntos son:

El puente Enrique Cuadros Corredor (La Gazapa).

El Salado.

Canal Bogotá.

La avenida 2ª en el Centro.

El retorno de la calle 15 con avenida Libertadores.

Así mismo y de manera complementaria, asegura la administración municipal que se realizará la remoción de taches en la calle 10 y los alrededores del Parque Nacional, así como el repinte de la ciclorruta.

“Los trabajos iniciaron con la aplicación de imprimante, procedimiento fundamental para garantizar la adecuada adherencia y durabilidad de la señalización horizontal (demarcación). Adicionalmente, se están utilizando materiales de alta calidad como plástico en frío y termoplástico, siendo esta la primera vez que se implementa en la ciudad para labores de demarcación vial. Este material ofrece mayor resistencia, visibilidad y durabilidad, incluso en condiciones de alto flujo vehicular”, aseguró la alcaldía de Cúcuta.

Es de resaltar que, en el sector de El Salado, se realizará la demarcación de pasos peatonales seguros y señalización orientada a la disminución de la velocidad, “con el fin de proteger a los peatones y mejorar el comportamiento vial en la zona”.

Además, en el Canal Bogotá se contempla la reubicación de tres semáforos y la habilitación del giro a la izquierda en el puente “Jorobado”, una medida que permitirá generar una salida adicional para el barrio La Merced, contribuyendo a una mejor distribución del flujo vehicular.

Así mismo, en La Gazapa se ejecutará la demarcación de una glorieta, diseñada para facilitar los giros y descongestionar la salida hacia la avenida Libertadores.