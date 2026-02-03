Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 3

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 3

Esteban Herrera

Hoy martes 3 de febrero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Cierre por optimización de redes en:

Barrio Jorge Isaac

Calle 27 entre carrera 6 hasta 6a

Suspensión temporal del servicio de agua a partir de las 8:00 am hasta las 8:00 pm.

Reparaciones de acueducto en:

Ciudad jardín

Carrera 116 con 13

El ingenio

Carrera 83b con 20

El retiro

Carrera 37 con 50

Francisco Eladio Ramírez

Carrera 76a con 2a

ENERGÍA

Los grupos operativos trabajan sobre:

Circuito de los Lagos en la diagonal 26m contra el versal 80

Instalación de cable ecológico en:

Circuito Alto Menga

Calle 42 con Av 4 norte

Suspensión temporal del servicio de energía a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad