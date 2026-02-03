Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 3
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy martes 3 de febrero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.
ACUEDUCTO
Cierre por optimización de redes en:
Barrio Jorge Isaac
Calle 27 entre carrera 6 hasta 6a
Suspensión temporal del servicio de agua a partir de las 8:00 am hasta las 8:00 pm.
Reparaciones de acueducto en:
Ciudad jardín
Carrera 116 con 13
El ingenio
Carrera 83b con 20
El retiro
Carrera 37 con 50
Francisco Eladio Ramírez
Carrera 76a con 2a
ENERGÍA
Los grupos operativos trabajan sobre:
Circuito de los Lagos en la diagonal 26m contra el versal 80
Instalación de cable ecológico en:
Circuito Alto Menga
Calle 42 con Av 4 norte
Suspensión temporal del servicio de energía a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.