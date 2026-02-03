¿Por qué se declaró impedido un conjuez en la discusión del futuro de Iván Cepeda en la consulta?

El conjuez Alejandro Felipe Sánchez se declaró impedido para definir el futuro de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, la cual se realizará el próximo 8 de marzo.

Sánchez, al igual que Manuel Antonio Avella (del Partido Liberal), fueron designados como conjueces luego de que la votación sobre la revocatoria de la inscripción del senador del Pacto Histórico quedara 5-4 y no lograra los votos mínimos para resolver el caso.

También fue designado como conjuez remanente Gustavo Marín Coral (de Colombia Justa Libres), quien entraría en caso de que se ausente alguno de los conjueces principales.

“En ejercicio de mi profesión como abogado penalista, dentro del año anterior actué como apoyo de la Corporación Centro Democrático por Colombia para la causa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En particular, presté servicios profesionales a dicha corporación, por los cuales facturé y recibí los honorarios correspondientes”, dice el impedimento.

Y agregó que esta circunstancia “podría subsumirse” en la causal de impedimento, ya que ha actuado como asesor de una asociación respecto de la cual puede advertirse un interés directo en el objeto de la decisión.

Finalmente, el conjuez aclaró que este impedimento lo presenta “de forma preventiva, autónoma y transparente, con el exclusivo propósito de preservar la integridad, legitimidad y confianza pública en las decisiones del Consejo Nacional Electoral”.

Así que la Sala Plena del CNE deberá aceptar o negar este impedimento. Entretanto, la audiencia de la entidad se tiene prevista para las 4:00 p.m. de este martes.

¿Cómo funcionan los conjueces?

Los votos de los conjueces se sumarán al resultado de la votación, que quedó 5 a 4 en contra de la participación de Iván Cepeda en la consulta.

Es de recordar que este lunes no hubo decisión porque se requerían como mínimo 6 votos para tomar cualquier decisión.

En todo caso, todo parece indicar que la balanza está inclinada en contra de Cepeda, pues si solo uno de los dos conjueces vota en contra del candidato del Pacto Histórico se completan los 6 votos en su contra.