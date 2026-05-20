20 may 2026 Actualizado 14:57

No he sido feliz en la Presidencia: Gustavo Petro sobre una posible reelección

El presidente Gustavo Petro respondió, en caso de que en el futuro se habilite la reelección, si volvería a ser el mandatario de Colombia.

Gustavo Petro, presidente de la República, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre una posible reelección en el futuro a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿le gustaría volver a ser mandatario de los colombianos?

Yo no he sido feliz en la Presidencia, si no es porque me he defendido a punta de amor, libros y abrazos del pueblo, no todo el pueblo, pero hay mucho amor en la población hacia mí y lo que hemos hecho”, dijo.

Si no es por eso, no resisto el Gobierno”, agregó.

De esta manera, señaló que una Asamblea Constituyente no es para reelegir al presidente, sino para combatir la corrupción. “Por eso no va a reelegirse Petro, no estoy en eso, pienso en otras cosas”.

¿Qué se plantea en la Constituyente?

Confirmó que lo que plantea su gobierno en caso de realizar una Constituyente es modificar institucionalmente varias entidades como la Dian, el Fomag, Fondo Adaptación.

Además, mencionó que fuera del gobierno se debe cambiar la justicia y el sistema político colombiano.

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

