Condenan a exfuncionaria de la Personería de Siachoque por apropiación de recursos

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de la Personería de Siachoque, Boyacá / Foto: Suministrada.

Un juez de conocimiento condenó a cuatro años y seis meses de prisión a Ana Carolina Pirazán Suesca, exsecretaria de la Personería del municipio de Siachoque, por apropiarse indebidamente de recursos públicos. La exfuncionaria se quedó con 30 millones de pesos producto de una conciliación entre particulares.

El fallo judicial estableció que Pirazán Suesca actuó de manera irregular al desviar los recursos que debían ser entregados a los beneficiarios del proceso conciliatorio. La conducta fue calificada como un grave atentado contra la confianza pública y el correcto funcionamiento de la administración municipal.

El caso se suma a otros procesos judiciales en el departamento relacionados con corrupción administrativa y refuerza los llamados de los organismos de control a fortalecer la vigilancia sobre las personerías municipales, encargadas precisamente de velar por los derechos ciudadanos.

La sentencia fue recibida como un mensaje de advertencia frente al uso indebido de recursos públicos y la responsabilidad penal que enfrentan los servidores que traicionan la función pública.