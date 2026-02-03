Comunidad de Los Patios denuncia demoliciones y posible vulneración de derechos

Norte de Santander.

Habitantes de la urbanización Villa Sonia, sector Llanitos, en el municipio de Los Patios, denunciaron afectaciones a varias familias tras el inicio de demoliciones en un lote que, según la comunidad, ha sido utilizado durante años como espacio social y recreativo del barrio.

La situación fue expuesta durante un recorrido realizado por Caracol Radio, en el que líderes comunitarios manifestaron su preocupación por las intervenciones adelantadas en un terreno que consideran de uso público y comunitario.

De acuerdo con Álvaro Rojas, vocero del sector, el predio corresponde a un área de cesión donde la misma comunidad construyó canchas, zonas verdes y espacios de encuentro ante la ausencia de parques cercanos.

“Desde hace seis meses estamos viviendo una situación bastante preocupante. Este es un lote que la comunidad adecuó como zona social y ahora se pretende destinar para la construcción de viviendas de interés social a través de una alianza público-privada”, aseguró Rojas.

El líder comunitario advirtió que desde la semana pasada se han venido realizando demoliciones que, según indicó, podrían ser ilegales debido a la existencia de procesos judiciales en curso.

“Hay una acción popular en un juzgado administrativo y una tutela en un juzgado penal del municipio. Aun así, se están adelantando estas acciones”, señaló.

Rojas también denunció presuntas agresiones durante los operativos. “Tres habitantes resultaron afectados físicamente y una vecina sufrió un preinfarto. Estamos hablando de 60 familias perjudicadas, porque el terreno pertenece a toda la comunidad de Villa Sonia”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Arismendi, otro habitante del sector, sostuvo que varias de las viviendas colindantes cuentan con una posesión material superior a diez años, lo que, según explicó, les otorga derechos adquiridos.

“Aquí hay posesión de hecho por más de diez, trece y hasta dieciséis años. La gente ya es dueña por ley ordinaria y extraordinaria”, indicó.

Arismendi cuestionó que el terreno sea catalogado como espacio público y aseguró que se trataría de un predio privado desde su origen.

“No se puede hablar de dominio del municipio cuando esto era propiedad privada y, además, está en zona de retiro de quebrada donde la ley ambiental prohíbe construir”, manifestó.

La comunidad señaló que, ante lo que consideran una vulneración de derechos, activaron mecanismos legales a nivel nacional e incluso internacional, y pidieron la intervención de las autoridades competentes para revisar presuntas irregularidades en los registros del predio.

Mientras tanto, los habitantes de Villa Sonia permanecen en alerta ante el anuncio de nuevas demoliciones previstas para los próximos días, a la espera de decisiones judiciales que definan el futuro del terreno y de las familias que aseguran verse directamente afectadas.