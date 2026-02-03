Capturan en flagrancia a hombre que se había robado una moto en el barrio Santa Rita de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura en flagrancia de un hombre de 34 años, conocido como alias ´Camilo´ por el delito de hurto calificado y agravado, mediante la modalidad de halado con violación de la seguridad de una motocicleta.

“A través de una llamada recibida se alertó sobre un posible hurto de motocicleta en el sector de Santa Rita. De inmediato, los uniformados se desplazaron al lugar y, a una cuadra antes de llegar, observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, intentó huir”, dijo el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los uniformados de la Metropolitana verificaron una motocicleta que presentaba el sistema de encendido violentado. Durante el registro a persona, le fue hallada una llave tipo ´T´ artesanalmente modificada en forma de pala y un martillo metálico, elementos comúnmente utilizados para cometer este tipo de delitos.

El detenido registra tres anotaciones judiciales previas como indiciado por el delito de hurto calificado y agravado. Esta personas fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Con este hecho, ya son 5 actores delincuenciales dedicados al hurto de motocicletas en la ciudad de Ibagué, que se han sacado de las calles, destacando que, en lo corrido del año, se suman 17 motocicletas recuperadas”, el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.