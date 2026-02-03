Cámara de Comercio de Tunja asume posición sobre los hallazgos fiscales de la Contraloría

Tunja

Tras los hallazgos de la Contraloría General de la Nación acerca de un presunto detrimento patrimonial de más de $1.000. millones, debido a la falta de cobro y registro de un canon de arrendamiento durante más de tres décadas del predio del Pozo de Donato, en el marco de un convenio de comodato vigente desde 1988.

Según señala el Revisor Fiscal, la Cámara de Comercio no ha recibido ni un solo peso por la administración de este y dio a conocer la posición de la entidad.

“La Cámara de Comercio no recibe ni un solo peso por esa administración. Nada. Solo tiene que haber un desgaste administrativo, un desgaste logístico, un desgaste contractual, legal y de eso no tiene nada que ver la Cámara de Comercio. No recibe absolutamente nada. ¿Y por qué ahora, entonces, íbamos a entrar a responder? Porque alguien en el 88 y en el 98, se le ocurrió entregarle a la Cámara de Comercio un bien para que lo administrara y la Cámara de Comercio lo entregó en arrendamiento a un precio muy por debajo de la regulación”, aseguró Jorge Armando Puin, revisor fiscal de la entidad.

Por otro lado, Puin aseguró que luego de conocer este hallazgo fiscal de la Contraloría, se buscó debatir la situación con la Junta Directiva, esto con el fin de conocer los pormenores del tema. Pero esta no se lo permitió.

“A la Junta Directiva se les invitó para que dieran las explicaciones y las decisiones que han tomado, pero no asistió. Eso, por un lado, pero lo más grave de todo es que en el segundo punto que yo tenía, volvieron a cercenarme la posibilidad de exponer las situaciones irregulares que estaban sucediendo. La Junta Directiva decidió terminar esa junta extraordinaria que yo mismo había citado para ponerles en conocimiento esta situación. Entonces, no soy el vocero de la Junta Directiva, serán ellos los que deberán responder”, afirmó.

Hay que señalar que desde el pasado mes de octubre de 2024 se incrementó el rendimiento mensual que venía pagando un tercero por el inmueble, pasando de $1.500.000 a $6.000.000 mensuales.