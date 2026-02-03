Autoridades del Tolima piden trasladar a miembros de la banda de ‘Pipe Tuluá’ recluidos en Ibagué

Tolima

Antes de iniciar su extradición a los Estados Unidos, el líder de la banda ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, entregó una carta a 6AM W en la que pidió a sus subalternos evitar retaliaciones contra las autoridades civiles o penitenciarias. Sin embargo, en el Tolima las autoridades consideran que el riesgo sigue latente.

El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, hizo un llamado a las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que trasladen a más de 10 integrantes de ‘La Inmaculada’ recluidos en la cárcel COIBA de Picaleña, en Ibagué. Las autoridades departamentales temen alteraciones del orden público al interior del centro penitenciario.

“Si bien a ‘Pipe Tuluá’ se le extradita, aún habría más de 10 detenidos de ‘La Inmaculada’ en el COIBA. Es la oportunidad para hacernos escuchar del director nacional del INPEC y que considere la posibilidad de que esta población no permanezca en Ibagué, sino que sea trasladada a un centro de mayor seguridad en otra región”, indicó Bocanegra.

En su carta, alias ‘Pipe Tuluá’ manifestó: “El pueblo no tiene la culpa. Cambiemos ya la mentalidad, no molestemos más al Gobierno ni al comercio; antes cuidémoslos. La orden para todos es respetar al pueblo y que no haya retaliaciones el día que me saquen de aquí”.

No obstante, el jefe de la cartera de seguridad en el Tolima recalcó que la solicitud de traslado es “oficial y enfática. Consideramos que deben estar en otro centro penitenciario y no en Ibagué”.

Finalmente, el funcionario confirmó que en las últimas horas se registró un hostigamiento armado contra la fachada de la cárcel de Honda, en el norte del Tolima, el cual no dejó personas lesionadas. Ante esta situación, la Policía Nacional se mostró dispuesta a respaldar las medidas de seguridad en ese centro penitenciario y en la cárcel de Ibagué.