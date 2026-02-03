Ataque de abejas dejó siete personas afectadas en el Club del Norte de Neiva

Neiva

Un ataque de abejas se registró hace pocos minutos en el Club del Norte de Neiva, según el reporte entregado por radio operadores de la Oficina de Gestión del Riesgo. La situación generó alarma entre los asistentes al lugar, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia.

Hasta el sitio se desplazó el Cuerpo Oficial de Bomberos con tres máquinas y ocho unidades bomberiles, quienes asumieron el control de la situación y prestaron la atención inicial a las personas afectadas. La rápida reacción permitió evitar consecuencias mayores.

Nancy Trujillo, de gestión de riesgo afirmo que “de acuerdo con la información preliminar, siete personas resultaron afectadas por las picaduras de abejas. Todas fueron atendidas por los organismos de socorro y posteriormente trasladadas en ambulancias a diferentes clínicas y a un hospital de la ciudad de Neiva”.

Las autoridades indicaron que las causas del ataque aún están siendo evaluadas y que la información técnica será entregada por las entidades competentes. Entre tanto, el Cuerpo Oficial de Bomberos permanece en el lugar para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes.