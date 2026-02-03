Apartan a uniformado de la Policía tras agredir a un compañero en vías de TransMilenio

En las últimas horas, la Policía Nacional apartó a un subintendente que pertenecía a la Policía Metropolitana de Bogotá de la seccional TransMilenio, tras golpear a un compañero de la Institución. Los hechos que se presentaron en la troncal se la Av. Las Américas, se dieron en medio de una discusión por un llamado de atención de un superior.

Ante los repetidos golpes, patadas y puños, la Policía Nacional se pronunció a través de un comunicado rechazando la situación.

“De acuerdo a las indagaciones preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso con radicado EE-MESA3-2026-24 y penal, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, disponiendo la separación de su cargo”, aseguraron desde la Policía.

Sumado a esto, indicaron que, “la Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”.