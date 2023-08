Investigan presunta agresión de un oficial de policía a un civil en Boyacá

Tunja

Caracol Radio conoció el relato de un hombre que dice haber sido agredido por un oficial del Departamento de Policía de Boyacá (DEBOY) en Villa de Leyva el pasado jueves, según él, el uniformado le causó heridas en una de sus orejas en medio de un procedimiento policial.

Así explicó lo que según él sufrió: “El pasado, jueves siendo las 11:30 horas, solicitamos el servicio de la policía ya que unos sujetos nos perseguían a mí y unos compañeros, sin saber el por qué; luego, en el sector la Monita, llegaron patrullas de la policía y junto con ellos un señor de civil, a quienes los policías le llamaban – mayor – y al parecer, era superior de ellos, me llamó hacia un lado y me hizo un pregunta que no entendí, le dije que qué me había dicho y sin mediar palabra me agredió con un puño en la oreja, bastante fuerte, haciendo sangrar el oído desde adentro al igual que la oreja”, afirmó.

Manifestó que los policías que acompañaron el procedimiento, se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando y no hicieron nada, según él, porque el oficial involucrado era el comandante; “los uniformados que estaban en el lugar, se dieron cuenta de la agresión y no dijeron nada porque el mayor (como le decían) era el comandante de ellos” reiteró.

En Caracol Radio nos comunicamos con la comandante del DEBOY, coronel María Margarita Mantilla, quien aseguró que actualmente adelantan las investigaciones del caso y explicó los hechos que conoció sobre la presunta agresión.

“El día jueves aproximadamente a las 11:30 de la noche, se recibió una llamada a la Estación de policía del municipio de Villa de Leyva, donde un ciudadano manifestó que seis hombres armados lo estaban persiguiendo en zona rural de ese municipio, de inmediato se alerta a las unidades de policía de los municipios de Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán y Tinjacá; exactamente en el sector La Monita, vía que conduce de Villa de Leyva a Santa Sofía, se logra identificar a la persona que había realizado la llamada quien se movilizaba en un vehículo con otras dos personas, al abordar a los ciudadanos, se pudo observar que tenían heridas y aliento alcohólico y al preguntársele por los hechos, manifestaron que los venía siguiendo otro vehículo pero no supieron explicar los motivos”, aseguró.

La oficial explicó que posteriormente adelantaron la búsqueda del otro vehículo señalado de seguir a las presuntas víctimas y no fue hallado.

Según la comandante, en medio del procedimiento, los ciudadanos implicados manifestaron que uno de ellos había sido agredido por cuenta del oficial en mención, siendo trasladados al centro médico de la localidad.

“En medio del procedimiento, estas personas empiezan a grabar con sus celulares manifestando uno de ellos, que un policía lo había agredido en el oído, estas personas fueron llevadas hasta el hospital de Villa de Leyva para su atención médica”.

Mantilla también afirmó que horas antes de los hechos conocidos, habían atendido un requerimiento de policía con una de estas personas quien, al parecer, habría tratado de agredir con una botella a los uniformados de tránsito municipal y a la patrulla de policía por la inmovilización de una motocicleta.

Las autoridades le reiteraron a Caracol Radio que actualmente adelantan las indagaciones pertinentes, con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados y respetando el debido proceso.