Alerta amarilla en Neiva por apertura de compuertas de Betania ante aumento de caudales

Autoridades mantienen vigilancia permanente ante la apertura de compuertas de la represa de Betania y el aumento del caudal de los ríos en el Huila.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Neiva declaró alerta amarilla tras el anuncio de Enel sobre la apertura parcial y controlada de las compuertas de la central hidroeléctrica de Betania, programada para este lunes 3 de febrero hacia el mediodía.

Según explicó Nancy Trujillo Monje, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva, la medida obedece al incremento de los caudales que ingresan al embalse, como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en el Huila. El caudal descargado no superará los 975 metros cúbicos por segundo, sin embargo, se advierte que el nivel de los ríos podría aumentar de manera súbita.

La funcionaria hizo un llamado especial a las personas que habitan cerca de las riberas, ya que el aumento del caudal podría generar afectaciones en viviendas ubicadas en zonas bajas. Asimismo, confirmó que se activarán los organismos de socorro y se reforzará el monitoreo permanente ante cualquier eventualidad.

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo también se recomendó a la comunidad mantener limpios los techos, canales y bajantes, ya que la acumulación de hojas y ramas puede provocar inundaciones durante la temporada de lluvias.

En caso de emergencia, las autoridades recordaron que está habilitada la línea 123, además del acompañamiento permanente del Cuerpo Oficial de Bomberos, que opera las 24 horas.