“Ajustes resultan insuficientes”: Civiles del Ministerio de Defensa y de FFMM piden aumento salarial

Funcionarios civiles del Ministerio de Defensa, el Comando General y las Fuerzas Militares elevaron una denuncia por el rezago salarial que arrastran desde hace décadas y exigieron ser incluidos en la mesa técnica donde se discuten los reajustes del sector Defensa. En su pronunciamiento advierten que, pese a sostener el funcionamiento administrativo y técnico de la institución, siguen siendo invisibilizados.

“Somos cientos de personas que nunca ocupamos un espacio en titulares de los medios y a quienes nunca se nos proporciona atención a nuestros requerimientos”, señalan los trabajadores, quienes recalcan que sin el soporte civil “el Ministerio de Defensa, el Comando General y las Fuerzas Militares no serían lo que son”.

El personal civil asegura que son cerca de tres mil funcionarios los que durante más de 25 años han sostenido áreas administrativas, financieras y técnicas, bajo condiciones que califican como precarias. “El reconocimiento a nuestra labor es mínimo y siempre bajo condiciones laborales desfavorables”, advierten.

Sobre el incremento del salario mínimo en 2026, los civiles sostienen que este no solucionó el problema estructural. “Los ajustes propuestos resultan insuficientes, desproporcionados y desconectados de la realidad económica del país”, afirman, señalando que mientras el costo de vida sigue aumentando, sus ingresos permanecen estancados.

También denunciaron una fuerte desigualdad en materia pensional. Según explican, su liquidación se realiza únicamente sobre el salario básico, lo que impacta directamente su futuro económico. “Esto genera un desequilibrio evidente frente a otros empleados públicos y afecta la calidad de vida de nuestras familias”, advirtieron.

Los funcionarios insistieron en que no buscan confrontación con el personal uniformado. “No se trata de enfrentar civiles y militares, se trata de reconocer que ambos somos indispensables”, señalaron, recalcando que el fortalecimiento institucional pasa también por dignificar al talento humano civil.

Finalmente, enviaron un mensaje directo al Gobierno y a los altos mandos: “Un Estado que dice fortalecer sus Fuerzas Militares no puede hacerlo debilitando a quienes trabajan silenciosamente desde adentro”, y concluyeron con una advertencia contundente: “Seguir ignorando esta situación no es austeridad, es inequidad”.