Trece accidentes de tránsito dejan 2 personas muertas y 21 heridas en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Movilidad de Ibagué entregó detalles de los resultados que dejó el comportamiento de los actores viales en la capital del Tolima durante el fin de semana comprendido entre el 30 de enero y el primero de febrero.

Durante labores de control y operatividad, el Cuerpo de Agentes de Tránsito de Ibagué impuso 178 comparendos a conductores que infringieron las normas de tránsito.

Asimismo, fueron sorprendidos tres conductores en estado de embriaguez, a quienes se les aplicó el protocolo correspondiente, incluyendo la inmovilización de los vehículos en parqueaderos autorizados.

Entre las infracciones más recurrentes están manejar sin portar la documentación obligatoria como SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción, además de casos de transporte informal y abandono de vehículos, entre otras conductas.

Dato: durante el fin de semana se presentaron dos siniestros viales de gravedad, los cuales dejaron dos personas fallecidas.

El primer caso ocurrió el viernes 30 de enero, hacia las 11:10 de la noche, en la carrera Segunda con calle 33A, barrio Primero de Mayo. Un hombre que se movilizaba en la motocicleta de placas CJT93C falleció en el lugar, debido a que sufrió un trauma craneoencefálico severo, trauma de tórax y fractura en el miembro superior izquierdo.

El segundo hecho se registró en la carrera 4 Sur con calle 106, barrio La Cima I, donde hubo un accidente de tránsito por choque contra un objeto fijo (poste), en el cual un hombre perdió la vida.

“El hombre, de 20 años de edad, conducía una motocicleta de placas ZFT 35C y presentó trauma de tórax, falleciendo en el lugar de los hechos”, indicó Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.