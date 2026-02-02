Senador Cabrales propone ley para prohibir redes sociales a menores de 14 años

El senador Enrique Cabrales, del partido Centro Democrático, reiteró que una de sus principales banderas en el Congreso de la República es la defensa de la familia y la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El congresista advirtió que las redes sociales se han convertido en una amenaza silenciosa para la infancia. “Las redes sociales hoy son un instrumento de reclutamiento, manipulación y daño psicológico contra nuestros menores. Grupos criminales y estructuras armadas ilegales están utilizando estas plataformas para acercarse a los niños, engañarlos e intimidarlos”, afirmó Cabrales.

Ante este panorama, el senador anunció que en la próxima legislatura impulsará un Proyecto de Ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, como una medida de protección integral. “Presentar este Proyecto de Ley es proteger la salud mental infantil frente al uso desmedido de las redes sociales. Vamos a exigir responsabilidad a las plataformas digitales, fortalecer la pedagogía con padres y cuidadores, e impulsar espacios culturales, deportivos”, agregó.

Cabrales enfatizó que países como Reino Unido, Australia y Dinamarca ya han adoptado leyes que restringen el acceso de menores a redes sociales y exigen verificación de edad y mayor responsabilidad a las plataformas digitales, como referencia de políticas públicas orientadas a la protección de la infancia.

En Colombia, millones de niños y adolescentes están expuestos sin control a contenidos digitales que afectan gravemente su salud mental, autoestima, desarrollo emocional y seguridad. El uso excesivo de redes sociales ha generado un aumento de la ansiedad y la depresión, adicción a las pantallas, riesgos de acoso y explotación, así como afectaciones en el desarrollo social y cognitivo.