Fuertes vientos y mar de leva en Cartagena: prohibido el ingreso al mar por alto oleaje y lluvias

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Cuerpo de Bomberos, informa a la ciudadanía que, como consecuencia del ingreso de un frente frío y el fenómeno de mar de leva que afecta la región Caribe, desde horas de la madrugada de este domingo se han venido registrando lluvias de variada intensidad, fuertes vientos y un incremento significativo del oleaje en la zona costera de la ciudad.

Durante el fin de semana se han presentado vientos sostenidos entre los 46 y 55 kilómetros por hora, acompañados por olas con alturas cercanas a los 3 metros, con una proyección de hasta 4.0 metros en el suroeste del mar Caribe. Esto, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades marítimas, especialmente, con un incremento durante la tarde del domingo y la madrugada del lunes 2 de febrero, periodo en el que se prevé el pico máximo de la emergencia.

Ante estas condiciones, las autoridades marítimas han declarado bandera roja en las playas de Cartagena, por lo que está prohibido el ingreso al mar debido al alto riesgo generado por corrientes fuertes y oleaje elevado.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena, en articulación con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y el Cuerpo de Salvavidas, mantienen monitoreo permanente en la zona costera, así como seguimiento a sectores vulnerables de la ciudad, con el fin de prevenir emergencias y salvaguardar la vida de residentes y visitantes.

Recomendaciones a la ciudadanía:

-Buscar refugio seguro y permanecer en lugares cerrados durante lluvias y vientos fuertes.

-No exponerse en zonas abiertas, ni ubicarse debajo de árboles o estructuras metálicas altas, ya que pueden ser objeto de descargas eléctricas o colapsar.

-Evitar actividades deportivas, recreativas o laborales en espacios abiertos durante las tempestades.

-Asegurar y revisar el estado de los tejados y estructuras elevadas que puedan desprenderse o colapsar por acción de los vientos.

-Adelantar labores de limpieza de techos, canales, bajantes y sumideros para prevenir inundaciones.

-Acatar las indicaciones de los organismos de socorro y evitar difundir información no oficial.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, reitera su compromiso con la protección de la vida y los bienes de los cartageneros, e invita a la comunidad a mantener la calma, actuar con responsabilidad y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales.